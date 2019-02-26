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ЦБ назвал самые популярные у фальшивомонетчиков купюры
Лидером продолжает оставаться пятитысячная купюра, которая заметно опережает остальные банкноты.Больше всего фальшивых денег выявлено в Центральном федеральном округе
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Наиболее часто подделываемой купюрой в минувшем году у фальшивомонетчиков в России стала банкнота в 5 тыс. руб. Об этом говорится в материалах ЦБ. Фальшивых пятитысячных купюр на территории России в 2018 году было выявлено 27,7 тыс. штук.

Второй по популярности стала банкнота номиналом 1 тыс. руб., такие купюры подделывали в три раза реже (9,3 тыс. выявленных штук). Тройку лидеров замыкает пятисотрублевая банкнота (647 штук). Следом идут купюра номиналом 2 тыс. руб. (384 штуки) и сторублевая банкнота (204 штуки). Выявлены также поддельные купюры номиналом 200 руб. (19 штук), которые были введены в обращение в октябре 2017 года.

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Чаще всего поддельные банкноты выявлялись в августе и октябре. Что касается регионов, то заметным лидером стал Центральный федеральный округ, где было выявлено около 22 тыс. поддельных банкнот. Остальные регионы заметно ему уступают. Так, в идущем на втором месте Северо-Западном регионе выявили около 5,5 тыс. фальшивых купюр. Меньше всего фальшивых банкнот в минувшем году было обнаружено на Дальнем Востоке (556 штук).

Финансы
ЦБ впервые отчитался о выявлении поддельных двухтысячных купюр

Среди поддельных иностранных банкнот чаще всего в 2018 году на территории России выявлялись доллары США (2,3 тыс. штук). На втором месте — евро (182 штуки), на третьем месте — китайские юани (42 штуки), еще три поддельные банкноты были британскими фунтами стерлингов.

Всплеск поддельных иностранных купюр в банковской системе России был замечен в январе 2018 года, когда было выявлено более трети всех поддельных купюр, обнаруженных за минувший год.

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Попали на деньги: что изображено на новых российских рублях

Летом минувшего года ЦБ впервые отчитался о выявлении поддельных двухтысячных купюр, поступивших в обращение в октябре 2017 года. Речь шла о данных за второй​ квартал минувшего года, в течение которого было выявлено 16 таких купюр. Подделок двухсотрублевых банкнот на тот момент обнаружено не было, они появились в следующем квартале. Пятитысячная купюра все это время оставалась в лидерах среди самых часто подделываемых банкнот.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: ЦБ, фальшивые деньги
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