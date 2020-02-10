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СМИ узнали итоги расследования кражи ₽3 млн с помощью сувенирных купюр

Управление Следственного комитета России (СК) по Красноярскому краю завершило расследование дела о краже у Сбербанка почти 3 млн руб., сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в общей сложности преступникам удалось похитить 2,87 млн руб. путем загрузки в банкоматы Сбербанка «купюроподобных изделий», а именно сувенирных банкнот номиналом «пять тысяч дублей», на которые — для обмана системы защиты банкомата — была наклеена металлизированная полоска.

Масштабный вброс фальшивок в банкоматы был произведен в октябре 2018 года в Красноярске, при этом внесенные на счета суммы немедленно обналичивались, однако снимались деньги со счета уже в Кургане.

Неизвестный внес на карты в банкомате купюры банка сувениров на ₽565 тыс.
Общество

«Коммерсантъ» сообщает, что после первого вброса фальшивок никого из преступников найти не удалось. Однако в конце октября, когда вброс повторился в меньшем масштабе, правоохранительным органам удалось задержать четверых исполнителей. В январе 2020 года дело в отношении задержанных было направлено в суд.

Однако их кураторов, которые снабдили исполнителей в Красноярске «дублями» и организовали снятие настоящих денег в банкоматах Кургана, не удалось не только задержать, но даже идентифицировать. В итоге уголовное дело в их отношении выделено в отдельное производство, его расследование продолжается. Организаторами же аферы в целом источники «Коммерсанта» называют двух «авторитетных» в криминальных кругах выходцев из Грузии, схема обналичивания «дублей», по данным издания, уже отрабатывалась в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Хабаровске, Кургане и еще нескольких российских городах.

Теги: банкомат, мошенничество в банке, фальшивомонетчики
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