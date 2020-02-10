СМИ узнали итоги расследования кражи ₽3 млн с помощью сувенирных купюр

Управление Следственного комитета России (СК) по Красноярскому краю завершило расследование дела о краже у Сбербанка почти 3 млн руб., сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в общей сложности преступникам удалось похитить 2,87 млн руб. путем загрузки в банкоматы Сбербанка «купюроподобных изделий», а именно сувенирных банкнот номиналом «пять тысяч дублей», на которые — для обмана системы защиты банкомата — была наклеена металлизированная полоска.

Масштабный вброс фальшивок в банкоматы был произведен в октябре 2018 года в Красноярске, при этом внесенные на счета суммы немедленно обналичивались, однако снимались деньги со счета уже в Кургане.

«Коммерсантъ» сообщает, что после первого вброса фальшивок никого из преступников найти не удалось. Однако в конце октября, когда вброс повторился в меньшем масштабе, правоохранительным органам удалось задержать четверых исполнителей. В январе 2020 года дело в отношении задержанных было направлено в суд.