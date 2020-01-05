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Общество ,  
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МВД назвало самые популярные у фальшивомонетчиков купюры

Самыми популярными для подделки у мошенников являются банкноты номиналом 5 тыс. и 1 тыс. руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Фальшивомонетчики также чаще других иностранных банкнот подделывают купюры по $100 и €500.

В полиции отметили, что реже остальных выявлялись фальшивки номиналом 200 и 2 тыс. руб, которые вышли в обращение в 2017 году. За первую половину 2019 года МВД обнаружило более 41 тыс. поддельных купюр. Это в 1,2 раза меньше, чем в за первые шесть месяцев 2018 года. Подделок иностранных банкнот из общего числа было 1,9 тыс.

В феврале 2019 года ЦБ сообщал, что самой популярной купюрой у фальшивомонетчиков стала пятитысячная банкнота. В 2018 году их было выявлено 27,7 тыс. штук. Купюра достоинством в тысячу рублей подделывалась в три раза реже — их обнаружили 9,3 тыс.

Уже в апреле Центробанк информировал, что мошенники стали чаще подделывать банкноты в 2 тыс. руб. За первые три месяца 2019 года фальшивок этого номинала было выявлено больше, чем за весь 2018 год.

Теги: купюры, подделка, МВД
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