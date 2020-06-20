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Доктор Мясников сообщил о признаках опасной головной боли

Головная боль, которая сопровождается выраженными неврологическими симптомами, представляет наибольшую опасность для человека. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

«Какая головная боль опасна? Сильная, от которой вы просыпаетесь ночью, та, которая сопровождается изменением неврологических симптомов», — сказал Мясников.

По его словам, необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, если головная боль сопровождается ухудшением зрения, онемением конечностей или провисанием носогубной складки. Также нужно беспокоится, если боль усиливается при изменении положения тела или кашле.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мясников отметил, что эти симптомы могут указывать на повышенное внутричерепное давление, которое возникает из-за опухоли, кровоизлияния или расслоения аневризмы.

В остальных случаях волноваться из-за головной боли не стоит, так как это состояние возникает в разной степени у всех людей из-за усталости, недостатка сна или неправильного положения головы, добавил Мясников.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова в эфире программы «О самом главном» рассказала об опасности холодных рук и ног. По ее словам, такое ухудшение кровообращения — один из первых признаков ослабления иммунитета.

Теги: врач, болезнь
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