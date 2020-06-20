Доктор Мясников сообщил о признаках опасной головной боли

Головная боль, которая сопровождается выраженными неврологическими симптомами, представляет наибольшую опасность для человека. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

«Какая головная боль опасна? Сильная, от которой вы просыпаетесь ночью, та, которая сопровождается изменением неврологических симптомов», — сказал Мясников.

По его словам, необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, если головная боль сопровождается ухудшением зрения, онемением конечностей или провисанием носогубной складки. Также нужно беспокоится, если боль усиливается при изменении положения тела или кашле.

Мясников отметил, что эти симптомы могут указывать на повышенное внутричерепное давление, которое возникает из-за опухоли, кровоизлияния или расслоения аневризмы.