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Врач сообщила об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги — это один из первых признаков ослабления иммунитета. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Такое ухудшение кровообращения возникает в начале различных инфекционных заболеваний. Почему? Потому что происходит перераспределение тока крови, и кровь начинает поступать к жизненно важным органам», — объяснила Трофимова.

Среди других признаков начала вирусных или бактериальных инфекций врач назвала возникновение конъюнктивита, а также покраснение или сухость глаз.

Биолог объяснила процесс формирования иммунитета против коронавируса
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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press


Член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон в эфире передачи добавил, что апатия и сопутствующая ей слабость также являются признаком снижения функций иммунной системы.

Ранее врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников заявил, что стресс, в том числе от страха заражения COVID-19, может снизить иммунитет и стать катализатором заболевания. Свое утверждение он объяснил экспериментом на лабораторных крысах. По словам Мясникова, запуганные грызуны болели чаще и дольше по сравнению со спокойными животными.

Теги: врач, иммунитет, здоровье
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