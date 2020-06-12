Врач сообщила об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги — это один из первых признаков ослабления иммунитета. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Такое ухудшение кровообращения возникает в начале различных инфекционных заболеваний. Почему? Потому что происходит перераспределение тока крови, и кровь начинает поступать к жизненно важным органам», — объяснила Трофимова.

Среди других признаков начала вирусных или бактериальных инфекций врач назвала возникновение конъюнктивита, а также покраснение или сухость глаз.

Член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон в эфире передачи добавил, что апатия и сопутствующая ей слабость также являются признаком снижения функций иммунной системы.

Ранее врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников заявил, что стресс, в том числе от страха заражения COVID-19, может снизить иммунитет и стать катализатором заболевания. Свое утверждение он объяснил экспериментом на лабораторных крысах. По словам Мясникова, запуганные грызуны болели чаще и дольше по сравнению со спокойными животными.