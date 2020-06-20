Нарышкин заявил о невозможности управлять миром из Вашингтона

Мнение западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, ошибочно. Об этом в эфире Би-би-си заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По словам Нарышкина, некоторые политики на Западе полагают, что «миром можно управлять из одного центра, который называется Вашингтон».

«На мой взгляд, самый важный урок прошлого заключается в том, что попытка любой страны единолично управлять миром несомненно приведет к краху», — добавил глава СВР (цитата по ТАСС).

Ранее МИД России назвал агрессивным курс США в космосе. В министерстве отметили, что Вашингтон четко обозначил свою конечную цель — обеспечить «американское военное превосходство» в этой сфере. Так в российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на стратегию обороны в космосе, которую накануне представило Минобороны США. Как считают в Пентагоне, Россия и Китай хотят развернуть в космическом пространстве вооружения, направленные против Соединенных Штатов.