Голикова заявила о начале снятия ограничений в 49 российских регионах

Посетительница торгового центра, после смягчения ограничений, введенных из-за пандемии (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

В России 49 регионов снимают ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире канала 360.

По словам Голиковой, на первый этап снятия ограничительных мер вышли 43 региона. Шесть субъектов Федерации находятся уже на втором этапе. Остальные регионы движутся к первому этапу снятия ограничений.

Вице-премьер также сообщила, что доля Московского региона в ежедневном приросте заболевших коронавирусом сейчас занимает порядка 22–23% ежесуточно, остальное приходится на другие регионы.

В Москве с 1 июня открылись парки и непродовольственные магазины, возобновили работу предприятия, которые оказывают бытовые услуги, например прачечные. Кроме того, москвичам разрешили гулять, но с соблюдением графика.