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Общество ,  
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В жилом доме в Москве нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

На Кутузовском проспекте в одной из московских квартир было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.

О том, что в квартире одного из домов на Кутузовском проспекте обнаружили тело мужчины, также сообщает РЕН ТВ. По словам собеседника РБК, предварительной версией случившегося правоохранительные органы считают суицид.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Следственного управления СК по Москве.

На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома
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Бескудниковский бульвар 11

18 июня в районе Коптево на севере столицы произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека — две женщины, маленький ребенок и мужчина. Об инциденте в полицию сообщили сообщили жильцы многоэтажки, услышавшие выстрелы в соседней квартире. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Теги: новости, стрельба, Москва, Кутузовский проспект
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