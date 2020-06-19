На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома

Бескудниковский бульвар 11 (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел около жилого дома на Бескудниковском бульваре. По предварительной информации, женщина произвела выстрел из пневматического пистолета в сторону мужчины.

Пострадавший в госпитализации не нуждается. Причиной стрельбы стал бытовой конфликт, с его участниками сейчас работают полицейские.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, женщина выстрелила в живот своему бывшему мужу. По данным источника агентства «Москва», к стрельбе привел конфликт между бывшими супругами. «Они вместе распивали спиртные напитки», — пояснил собеседник агентства.

18 июня на улице Приорова в северной части столицы произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека — две женщины, маленький ребенок и мужчина. Об инциденте сообщили жильцы многоэтажки, услышавшие выстрелы в соседней квартире.