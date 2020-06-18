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В агентстве Зайцева рассказали о погибшей при стрельбе в Москве девушке

Показ в школе модельного агентства «Слава Зайцев»
Показ в школе модельного агентства «Слава Зайцев» (Фото: zaitsev.info)

Девушка, погибшая при стрельбе на улице Приорова в Москве, в прошлом году проходила курсы в модельном агентстве «Слава Зайцев», сообщили РБК в компании.

«Безусловно, мы сожалеем о смерти Елизаветы. В прошлом году она проходила у нас двухмесячные курсы по дефиле, но не прошла в основной состав. После этого мы о ней ничего не слышали», — сказал представитель агентства. По его словам, обучение на курсах не равносильно работе в агентстве. «Она у нас не работала, в показах Вячеслава Зайцева не участвовала», — пояснил он.

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Днем 18 июня в квартире дома на улице Приорова произошла стрельба. Как сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве, стрельбу открыл 21-летний Севастьян Путинцев, который пришел домой к бывшей девушке. Имя нападавшего также называли РЕН ТВ и Baza.

В результате стрельбы погибли две женщины, ребенок и мужчина, сообщили в СК по Москве. По информации «РИА Новости», а также Telegram-каналов «112», Mash и Baza, погибшие девушки — Елизавета Хлюпина и Светлана Тивченко.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Теги: стрельба, Москва, модель, убийство, новости
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