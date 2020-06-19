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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил о достойном ответе России на угрозу эпидемии COVID-19

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия достойно ответила на распространение коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с представителями пострадавших от COVID-19 отраслей экономики, передает пресс-служба Кремля.

«Хотел бы вновь подчеркнуть, мы действительно достойно — сейчас уже можно это сказать — ответили на угрозу эпидемии», — сказал глава государства. Он отметил, что стране удалось дать отпор болезни благодаря консолидации общества, системы здравоохранения и наиболее важных отраслей экономики.

Путин добавил, что российская экономика доказала свою способность «быстро адаптироваться к серьезным вызовам» и работать в непростых условиях «без сбоев».

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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Ранее главный санитарный врач страны Анна Попова заявила, что Россия должна быть готова ко второй волне коронавирусной инфекции осенью 2020 года. По словам главы Роспотребнадзора, летом эпидемиологический процесс, скорее всего, удастся снизить.

«Но пока рисков, что этот эпидпроцесс вернется в фазе своего подъема и развития в осеннюю пору, достаточно. Пока мы к этому готовимся», — сообщила Попова.

К 19 июня количество заразившихся в России составило 569 тыс. человек. За последние сутки коронавирус выявили у 7972 жителей. Выздоровели от COVID-19 334 тыс. человек, 7841 пациент умер.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Россия, Владимир Путин
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