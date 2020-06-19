Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 июня

Глава РФПИ получил вакцину в качестве добровольца, умер зараженный коронавирусом глава Чувашии, Россия готова экспортировать по 200 млн масок в месяц — главные новости о пандемии в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 561 тыс. (7790 за сутки, минимальный показатель с апреля). Всего в стране от COVID-19 умерли 7660 человек (182 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 313,9 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, заразившийся коронавирусом, умер в возрасте 58 лет. Врачи утверждают, что у него была прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, которая осложнилась COVID-19.

В интервью РБК глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что был одним из добровольцев, которым ввели экспериментальную вакцину от коронавируса. По его словам, чувствует себя он хорошо.

Столичный депздрав опубликовал новые правила работы такси в условиях эпидемии. Операторы такси обязаны ежедневно мыть и дезинфицировать машины на специализированных пунктах, обеспечивать таксистов масками и антисептиками, каждые 15 дней проводить тест на коронавирусную инфекцию не менее 10% сотрудников.

Более 20 российских производителей изъявили желание экспортировать медицинские маски, сообщили в Минпромторге. Всего за рубеж они готовы поставлять до 200 млн масок в месяц.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

За время эпидемии в России от COVID умерли около 500 медиков, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Пресс-служба ведомства позже уточнила, что речь идет о неофициальных, «циркулирующих в интернете» данных. Минздрав в конце мая сообщил о 101 скончавшемся медицинском работнике.

Деловая активность в Москве вернулась к докоронавирусному уровню, заявили в мэрии. В сфере бытовых услуг наблюдается рост оборота в два раза по сравнению с прошлой неделей, в области авиа- и автоперевозок — в 1,9 раза. Посещаемость торговых центров, отмечает он, по сравнению с прошлой неделей выросла более чем в два раза.

Второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 может и не быть, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Для этого, по ее словам, необходимо строгое соблюдение правил профилактики. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что Россия должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса этой осенью.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 8,24 млн человек, более 445,5 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных в мире превысило 8,488 млн, из них 453 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено почти 2,164 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (955 тыс.), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (366,9 тыс.), Великобритания — на пятом (более 300 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Тест на коронавирусную инфекцию первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева показал положительный результат. Он находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно. Владимир Путин направил ему телеграмму поддержки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет претензий ни к одной стране по статистике заболевания COVID. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

После лечения от коронавируса в марте у наследника британского престола принца Чарльза до сих пор полностью не восстановились обоняние и вкус. Об этом он сообщил во время посещения Глостерширской королевской больницы.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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