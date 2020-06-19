Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 69,62 (+0,14) Quote, 18 июн, 12:32
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 78,29 (-0,09) Quote, 18 июн, 12:32
«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры Технологии и медиа, 12:15 В Крыму задержали украинца при попытке незаконно перейти границу Общество, 12:14 Синоптики сообщили о погоде в России в июле Общество, 12:11 Популяционный иммунитет к коронавирусу исследуют в 22 регионах России Общество, 12:10 Лукашенко заявил о срыве плана по «майдану» в Белоруссии Политика, 12:10 Правительство передало Путину доработанный план восстановления экономики Экономика, 12:05 Посольство потребовало не запугивать граждан США «российской угрозой» Политика, 12:03 ЗАГСы Москвы возобновят регистрацию браков в торжественной обстановке Общество, 12:02 Немецкая финтех-компания недосчиталась €1,9 млрд. Ее акции рухнули на 60% Quote, 12:00 Оперный театр в Барселоне откроется концертом для растений Стиль, 12:00 Изоляция ушла, шопинг остался: как изменилось потребление после пандемии Экономика шеринга, 11:59  Как снизить ФОТ за счет автоматизации: кейс автосервиса «Вилгуд» РБК и #CloudMTS, 11:56 Пользователи решили после отмены самоизоляции снизить активность в сети Технологии и медиа, 11:53 Клишас ответил на предложение из Европы изменить поправку в Конституцию Политика, 11:49
Новости без коронавируса ,  
0 

Синоптики сообщили о погоде в России в июле

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В июле в России будет достаточно тепло, сообщила РБК заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Согласно предварительному прогнозу, температура чуть выше климатической нормы (в среднем на 1 градус) ожидается в центральной части европейской территории страны, на большей части Поволжья, на юге страны.

Также теплее обычного будет в Иркутской области и Забайкалье, на западе Амурской области, на большей части Якутии кроме северных районов, в Магаданской области и на Камчатке.

Температура около нормы ожидается в Северо-Западном федеральном округе, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Калининградской областях, на севере Поволжья — в Кировской области, Пермском крае, Предуралье.

Вильфанд объяснил причины возникновения опасных погодных явлений в России
Общество

«Преобладающая температура, которая ожидается на европейской территории — днем плюс 22 — 27 градусов, в южных районах — до плюс 33 градусов», — уточнила синоптик.

В азиатской части страны температура около климатической нормы будет на Урале, в Восточной Сибири, местами на Дальнем Востоке, севере Якутии, востоке Амурской области, юге Приморского края.

Прохладнее обычного будет в Курганской области, на юге Тюменской области, в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в центральных и южных районах Хабаровского края, на севере Приморья, отметила Паршина.

«В Москве температура ожидается выше нормы на один градус, ночью будет около 12 — 17 градусов, днем — 23 — 28. Возможны похолодания: ночью до 7 — 12 градусов, днем до 16 — 21 градуса», — сказала представитель Гидрометцентра, уточнив, что среднемесячная и среднесуточная температура июля для Москвы — плюс 18,2 градуса.

В Москве зарегистрировали исторический температурный рекорд для 17 июня
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Что касается осадков, то на большей части европейской территории их ожидается нормальное количество. В Москве прогнозируется небольшой дефицит осадков. Такая же ситуация будет на востоке Центрального округа, в Поволжье, местами на юге Коми, на юге Архангельской области, в Нижнем и Среднем Поволжье, на Урале, на юго-западе и в Центре Якутии, в Иркутской области и Забайкалье. Также сухую погоду прогнозируют В Магаданской области, Чукотском автономном округе и на юге Камчатки.

Много осадков будет на Кольском полуострове, в Ненецком автономном округе, Алтайском крае, Республике Алтай и на севере Западной Сибири, заявила Паршина.

По словам синоптика, уточненный прогноз на июль Гидрометцентр выпустит 1 июля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что постепенное похолодание в Москве начнется с 19 июня.

Теги: погода, июль, Москва, синоптики, жара, новости
Материалы по теме
Погода в Москве побила очередной температурный рекорд
Общество
Синоптик назвал сроки начала похолодания в Москве
Общество
Синоптик назвал срок возвращения жаркой погоды в Москву
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter