Синоптики сообщили о погоде в России в июле

«Преобладающая температура, которая ожидается на европейской территории — днем плюс 22 — 27 градусов, в южных районах — до плюс 33 градусов», — уточнила синоптик.

В азиатской части страны температура около климатической нормы будет на Урале, в Восточной Сибири, местами на Дальнем Востоке, севере Якутии, востоке Амурской области, юге Приморского края.

Прохладнее обычного будет в Курганской области, на юге Тюменской области, в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в центральных и южных районах Хабаровского края, на севере Приморья, отметила Паршина.

«В Москве температура ожидается выше нормы на один градус, ночью будет около 12 — 17 градусов, днем — 23 — 28. Возможны похолодания: ночью до 7 — 12 градусов, днем до 16 — 21 градуса», — сказала представитель Гидрометцентра, уточнив, что среднемесячная и среднесуточная температура июля для Москвы — плюс 18,2 градуса.

Что касается осадков, то на большей части европейской территории их ожидается нормальное количество. В Москве прогнозируется небольшой дефицит осадков. Такая же ситуация будет на востоке Центрального округа, в Поволжье, местами на юге Коми, на юге Архангельской области, в Нижнем и Среднем Поволжье, на Урале, на юго-западе и в Центре Якутии, в Иркутской области и Забайкалье. Также сухую погоду прогнозируют В Магаданской области, Чукотском автономном округе и на юге Камчатки.

Много осадков будет на Кольском полуострове, в Ненецком автономном округе, Алтайском крае, Республике Алтай и на севере Западной Сибири, заявила Паршина.

По словам синоптика, уточненный прогноз на июль Гидрометцентр выпустит 1 июля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что постепенное похолодание в Москве начнется с 19 июня.