Синоптик назвал сроки начала похолодания в Москве

Роман Вильфанд (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Постепенное похолодание в столице начнется с завтрашнего дня. При этом наиболее заметное понижение температуры, вплоть до ночных заморозков ожидается на Урале и в Свердловской области. Об этом РБК рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Связано это с проникновением холодных воздушных масс и со сменой циркуляции антициклона. Юг Западной Сибири, Южный Урал, Кемеровская область — там температура будет ниже нормы на 6 градусов, а в Свердловской области прогнозируются даже ночные заморозки», — рассказывает синоптик.

К выходным температура понизится и в Центральном федеральном округе, дневная температура будет примерно на 10 градусов ниже той, которая наблюдается сейчас.

«При этом температура приблизится к своим многолетним значениям — именно такой температурный фон и должен быть в это время в Москве. К западу от Москвы будет около и выше нормы, а к востоку начиная с завтрашнего дня — ниже нормы», — сказал Вильфанд.



Ранее в Гидрометцентре рассказали об опасности второй волны тепла, которая в начале недели установилась в столичном регионе. Синоптики отметили, что температурный фон до плюс 30 градусов днем и до плюс 20 градусов ночью больше характерен для июля на юге Центрального Черноземья, а не для столичного региона.