Вильфанд объяснил причины возникновения опасных погодных явлений в России

Причиной возникновения опасных погодных явлений, которые наблюдались 12 и 13 июня в европейской части России, стало столкновение теплых и холодных воздушных масс. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что спустя некоторое время после жаркой погоды в российский регион пришли холодные воздушные массы с Карского моря и Новой Земли.

«В пятницу произошло резкое столкновение воздушных масс и быстрое развитие конвективных (процессов смешения — ред. РБК) в атмосфере», — сказал синоптик.

Теплый воздух, который быстро поднялся вверх по линии фронта, стал резко вытесняться, при этом образовались облака, верхняя граница которых находилась на высоте около 10 км. По словам Вильфанда, в таких условиях возникают опасные явления. В частности, выпадают сильные и обильные осадки, из-за чего происходят подтопления, усиления ветра и грозы. Изначально такие погодные явления наблюдались в северных областях столичного региона, а к ночи грозы и дождь пришли и в столицу.

Холодные массы перемещались по Северо-Западному, Центральному и Приволжскому федеральным округам, поэтому грозы, дожди и ветер были везде. До юга фронтальный раздел не дошел, поэтому там сохранялась жаркая погода, отметил Вильфанд.

Как ранее сообщила РБК главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, 13 июня в Москве за неполные 12 часов выпало 22 мм осадков, что побило рекорд 1963 года по количеству осадков.