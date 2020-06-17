В Москве зарегистрировали исторический температурный рекорд для 17 июня

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве зарегистрировали новый температурный рекорд: день 17 июня 2020 года стал самым жарким с 1879 года. Воздух прогрелся до +31,4 градуса, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, предыдущий рекорд был установлен в 1892 году. Тогда температура поднялась до +30,8 градуса. «А наблюдение мы ведем с 1879 года. То есть 142 года. За это время до сегодняшнего 17 июня самая высокая температура была +30,8. И вот час тому назад на станции Росгидромета на ВДНХ была зафиксирована температура +31,4. Теперь за 142 года самая высокая температура для этого дня будет такая», — сказал Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что старый рекорд был установлен еще при правлении императора Александра III. «И сегодня мне, честно говоря, жалко «старичка», — добавил синоптик.

Жаркая погода в Москве продержится до конца недели. Уже в воскресенье, 21 июня, температура опустится на 10 градусов.