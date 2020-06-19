Министр здравоохранения Удмуртии заразился коронавирусом

Георгий Щербак (Фото: Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики)

Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак заразился коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«У министра здравоохранения Удмуртии Георгия Щербака тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат», — говорится в сообщении.

Министр находится в самоизоляции. Все контактные лица сдали тест на коронавирус, результаты отрицательные.

Ранее коронавирусной инфекцией заболели министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман. Кроме того, коронавирус в апреле выявили у министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка.