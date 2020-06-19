Министр здравоохранения Удмуртии заразился коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 69,62 (+0,14) Quote, 18 июн, 12:32
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 78,29 (-0,09) Quote, 18 июн, 12:32
Ширвиндт ответил на сообщения об уходе с поста худрука Театра сатиры Общество, 10:38 В России третий день подряд выявили менее 8 тыс. зараженных коронавирусом Общество, 10:38 Экономика без доверия: как дальше жить бизнесу РБК и Промсвязьбанк, 10:37 «Сочи» и «Ростов» договорились о проведении матча чемпионата России Спорт, 10:30 РБК Тренды запускают новый подкаст «Меня сократили» Экономика образования, 10:20  Трамп пообещал подумать о рассекречивании материалов об НЛО Общество, 10:15 Россия подняла истребители на перехват американских бомбардировщиков Политика, 10:15 Самоизоляция закончилась, риски остались. Дневник трейдера #25 Крипто, 10:09 Станет ли IT серебрянной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 10:07 Пользователи потеряли биткоинов на $34 млрд Крипто, 10:06 Министр здравоохранения Удмуртии заразился коронавирусом Общество, 10:03 Вдова Босова продала его актив на Таймыре миллиардеру Троценко Бизнес, 10:01 Глава РФПИ рассказал о прошедших стадию «отрицания» инвесторах Бизнес, 10:00 Суд продлил арест расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову Общество, 09:51
Пандемия коронавируса ,  
0 

Министр здравоохранения Удмуртии заразился коронавирусом

Георгий Щербак
Георгий Щербак (Фото: Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики)

Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак заразился коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«У министра здравоохранения Удмуртии Георгия Щербака тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат», — говорится в сообщении.

Министр находится в самоизоляции. Все контактные лица сдали тест на коронавирус, результаты отрицательные.

Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом
Общество
Елжан Биртанов

Ранее коронавирусной инфекцией заболели министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман. Кроме того, коронавирус в апреле выявили у министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка.

По последним данным, в Удмуртии зарегистрировали 1 216 заболевших COVID-19. Из них 24 человека умерли.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Удмуртия, коронавирус
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 июня
Общество
Глава РФПИ испытал на себе вакцину от коронавируса
Общество
Назарбаев заразился коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter