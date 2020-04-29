В Тульской области министр заразился коронавирусом

Алексей Эрк (Фото: Министерство здравоохранения Тульской области)

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте минздрава региона.

«Да, болезнь меня не миновала», — сказал Эрк. Министр уточнил, что решил продолжить работать, так как его заболевание протекает в легкой форме и бессимптомно. Он самоизолировался в своем рабочем кабинете.

Как уточняется в сообщении минздрава, за время распространения коронавирусной инфекции в регионе COVID-19 обнаружили более чем у 100 медработников.

Эрк также заявил, что заболевание COVID-19 протекает в легкой форме больше чем у половины заразившихся жителей Тульской области.