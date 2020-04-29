Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 14:00
Нижегородское «Торпедо» продлило контракт с главным тренером Спорт, 21:41 Синоптик пообещал москвичам потепление до плюс 23 градусов в начале мая Общество, 21:38 Захарова заявила о стирании США граней между видами ядерного оружия Политика, 21:31 Попова заявила о снижении темпа роста заболеваемости COVID-19 в России Общество, 21:26 В 2016-ом трейдер из Казани потерял ₽15 млн. Теперь он покупает биткоин Quote, 21:15 Брестское «Динамо» третий раз за 4 года вышло в финал Кубка Белоруссии Спорт, 21:12 В Тульской области министр заразился коронавирусом Общество, 21:11 Глава ВОЗ анонсировал заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу Общество, 20:59 Минобрнауки продлило дистанционное обучение студентов на 6–8 мая Общество, 20:46 Веломногодневку «Вуэльта» сократили из-за коронавируса Спорт, 20:46 «Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии Бизнес, 20:43 В США предложили 32 закона для регулирования рынка криптовалют Крипто, 20:37 Вирусологи оценили данные о выходе Подмосковья на плато по вирусу Общество, 20:35 СМИ узнали о единственном оставшемся в сделке покупателе «Ведомостей» Бизнес, 20:29
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Тульской области министр заразился коронавирусом

Алексей Эрк
Алексей Эрк (Фото: Министерство здравоохранения Тульской области)

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте минздрава региона.

«Да, болезнь меня не миновала», — сказал Эрк. Министр уточнил, что решил продолжить работать, так как его заболевание протекает в легкой форме и бессимптомно. Он самоизолировался в своем рабочем кабинете.

Как уточняется в сообщении минздрава, за время распространения коронавирусной инфекции в регионе COVID-19 обнаружили более чем у 100 медработников.

Эрк также заявил, что заболевание COVID-19 протекает в легкой форме больше чем у половины заразившихся жителей Тульской области.

Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Общество
Константин Малофеев

По последним данным оперштаба области, за последние сутки в регионе обнаружили 90 новых заболевших. Общее число зараженных выросло до 873 человек, из них 75 пациентов выздоровели, шесть умерли.

В России число заболевших коронавирусной инфекцией приблизилось к 100 тыс. человек. За последние сутки в стране нашли 5841 нового зараженного, общее число больных COVID-19 составило 99 399 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Тульская область, министр, минздрав
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 апреля
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 99 тыс. человек
Общество
Кремль заявил о невозможности назвать дату окончания эпидемии в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter