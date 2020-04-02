Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

Вирусом также заразилась его жена. В Минздраве заявили, что они чувствуют себя хорошо и будут находиться под присмотром в изоляции. В канцелярии министра отмечают, что он продолжит работать из дома

Яаков Лицман (Фото: Jack Guez / AP)

У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана и его жены подтвердили коронавирус. Об этом со ссылкой на его канцелярию сообщает радиостанция Kan.

Министр будет работать из дома в соответствии с медицинскими рекомендациями, отмечает Kan.

Haaretz, ссылаясь на израильский Минздрав добавляет, что Лицман и его супруга чувствуют себя хорошо и будут находиться под присмотром в изоляции. Все контактировавшие с министром за последние две недели отправятся на домашний карантин.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху попросил всех граждан носить маски в общественных местах и на улице. Он также заявил, что вернувшихся в страну израильтян будут размещать на карантин в специальном отеле (с 12 марта государство запретило въезд иностранцам). Помимо этого, из-за экономических потерь в связи с пандемией, каждая семья с детьми до 18 лет получит по 500 шекелей (примерно $136 и 10 923 руб.) на каждого ребенка. Столько же переведут каждому пожилому гражданину дополнительно к их ежемесячным пособиям.