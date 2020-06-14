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Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом

Елжан Биртанов
Елжан Биртанов (Фото: depzdrav.gov.kz)

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавирусом и был госпитализирован. Об этом он сообщил в Facebook.

«Друзья, к сожалению вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат», — написал Биртанов. Он рассказал, что болеет не в бессимптомной форме, поэтому его положили в инфекционный госпиталь.

Министр призвал граждан Казахстана соблюдать «личный карантин», придерживаться рекомендаций по профилактике, и обращаться к врачам при первых признаках заболевания.

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Фото: Павел Михеев / Reuters

Ранее о своем заражении коронавирусной инфекцией сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали. 6 июня он рассказал, что находится в больнице, и его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщает агентство Kazakhstan Today, в стране зафиксировано 14 496 случаев заражения коронавирусом, 9056 человек выздоровели, 73 человека скончались.

Теги: Казахстан, коронавирус
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