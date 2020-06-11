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Пандемия коронавируса ,  
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Индексы США обвалились на фоне прогнозов ФРС и опасений по коронавирусу

Основные американские фондовые индексы резко снизились на опасениях участников рынка по поводу второй волны коронавируса и прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке на ближайшие несколько лет.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 6,9%. Он снизился на 1861,82 пункта до отметки в 25128,17.

Индекс S&P 500 снизился на 188,04 пункта (5,89%) и достиг 3002,10 пунктов.

Индекс NASDAQ упал на 5,27%, опустившись на 527,62 пункта до 9492,73.

Материал дополняется.

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