СМИ сообщили об отставке замгоссекретаря из-за реакции Трампа на протесты

Заместитель госсекретаря США по законодательным вопросам Мэри Тэйлор уволилась с занимаемой должности из-за реакции президента США на массовые протесты, возникшие в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на заявление об увольнении, оказавшееся в распоряжении издания.

Отмечается, что Тэйлор выразила несогласие с комментариями и действиями американского президента по поводу «расовой несправедливости».

«Периоды протестов могут изменить вас, изменить вектор вашей жизни и сформировать ваш характер. Высказывания и действия президента в отношении расовой несправедливости и чернокожих американцев резко противоречат моим основным ценностям и убеждениям. Я должна следовать тому, что предписывает моя совесть, и уйти в отставку с поста помощника госсекретаря по законодательным вопросам», — приводит издание слова Тэйлор. Данное она заявление направила на имя госсекретаря США Майка Помпео.

30-летняя Тэйлор была первой темнокожей и самой молодой женщиной на этом посту. Ее кандидатуру на эту должность Сенат Конгресса США единогласно одобрил в октябре 2018 года.

С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который умер при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). В момент задержания один из полицейских надавил Флойду коленом на шею. Темнокожий мужчина кричал, что ему трудно дышать, и просил его отпустить, но полицейские не реагировали на его слова. Впоследствии Флойд скончался в больнице от асфиксии. В результате были уволены четверо полицейских. Одного из них обвинили в убийстве, других трех — в пособничестве убийству.

12 июня в городе Атланта (штат Джорджия) полицейский застрелил у ресторана Wendy's 27-летнего афроамериканца Рейшарда Брукса.

По данным следствия, Брукс припарковал автомобиль у ресторана и стал в ней ждать очереди, чтобы сделать заказ, не выходя из машины. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, Брукс заснул за рулем машины. Офицеры попытались его задержать, но Брукс отобрал у одного из них электрошокер и попытался сбежать. После этого полицейский выстрелил. Брукс умер в больнице. Один из офицеров пострадал. После случившегося в отставку подала начальник полиции Атланты Эрика Шилдс.