Россия направила лидерам пяти стран Совбеза послания по поводу саммита

Кремль еще в пятницу разослал послания с детализацией идеи провести встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН, и теперь стоит ждать реакции лидеров «пятерки». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«С учетом выходных именно сегодня они будут доводиться нашими посольствами до глав государств и правительств через министерства иностранных дел, как это предусмотрено действующей дипломатической практикой», — рассказал Песков про послания с предложениями о саммите.

Также Дмитрий Песков сообщил, что встреча не обязательно пройдет в Москве. «Президент сказал, что ему неважно где и неважно когда. Ему важно что», — рассказал он. По словам пресс-секретаря главы государства, провести встречу можно «в любое время и в любом городе».

Говоря о возможной дате встречи, Песков сообщил, что она вряд ли состоится в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 9 мая. «Май, наверное, это рано», — отметил он. По его словам, помимо Дня Победы существуют и другие памятные даты, например 75-летие основания ООН.