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Экономика ,  
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В Минэнерго не увидели рисков в росте биржевых цен на бензин

BRENT BR-7.20 $41,45 +1,82%
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Рост цен на бензин в оптовом сегменте не представляет рисков для потребителей и не превысит уровень инфляции. Об этом говорится в комментарии Минэнерго, поступившем в РБК.

Как отметили в ведомстве, рекордное повышение биржевой стоимости топлива является нормальной рыночной реакцией на восстановление экономики после снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

На рост цен также повлияли восстановление котировок на мировых рынках и сезонный спрос на нефтепродукты. В Минэнерго сообщили, что розничные цены на топливо остаются стабильными и колеблются значительно ниже уровня инфляции — на 0,4% (инфляция с начала 2020 года составила 2,5%).

Власти заподозрили сговор после рекордного роста биржевых цен на бензин
Экономика
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

По словам замглавы Минэнерго Павла Сорокина, на рынках сейчас нет дефицита топлива. «В настоящее время можно сказать о достаточности уровня запланированного производства и отгрузок для создания профицитного предложения на внутреннем рынке автомобильного бензина», — сказал заместитель министра.

Биржевые цены на бензин достигли рекордных показателей 17 июня — марка Аи-95 по итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 0,87% и составила 56,751 тыс. руб. за тонну.

В четверг, 18 июня, стоимость топлива снова обновила исторический максимум, показав 57,314 тыс. руб. за тонну — на 0,99% выше, чем днем ранее. После этого Федеральная антимонопольная служба начала проверку, заподозрив картельный сговор.

Теги: бензин, рост цен, Минэнерго
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