В Минэнерго не увидели рисков в росте биржевых цен на бензин

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Рост цен на бензин в оптовом сегменте не представляет рисков для потребителей и не превысит уровень инфляции. Об этом говорится в комментарии Минэнерго, поступившем в РБК.

Как отметили в ведомстве, рекордное повышение биржевой стоимости топлива является нормальной рыночной реакцией на восстановление экономики после снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

На рост цен также повлияли восстановление котировок на мировых рынках и сезонный спрос на нефтепродукты. В Минэнерго сообщили, что розничные цены на топливо остаются стабильными и колеблются значительно ниже уровня инфляции — на 0,4% (инфляция с начала 2020 года составила 2,5%).

По словам замглавы Минэнерго Павла Сорокина, на рынках сейчас нет дефицита топлива. «В настоящее время можно сказать о достаточности уровня запланированного производства и отгрузок для создания профицитного предложения на внутреннем рынке автомобильного бензина», — сказал заместитель министра.