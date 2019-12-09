«Ведомости» узнали о планах «Яндекса» арендовать офис в «Москва-Сити»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 06 дек, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 06 дек, 13:22
В Кремле списали на волю Путина и Зеленского продолжительность их встречи Политика, 11:04 Экс-госсекретарь РСФСР опроверг слова соратника Ельцина о Крыме Политика, 11:01 Пилот севшего в поле самолета сообщил о первом полете после ЧП Общество, 10:50 Как прошел конкурс «Мисс Вселенная — 2019». Фоторепортаж Общество, 10:49  МИД анонсировал встречу Лаврова с Помпео в Вашингтоне 10 декабря Политика, 10:47 Зожник под шубой: новогодний тест РБК и Huawei, 10:47 НХЛ признала российского вратаря «Рейнджерс» Георгиева первой звездой дня Спорт, 10:45 Чайка сообщил о более 160 уголовных делах по космодрому Восточный Общество, 10:43 Стала известна продолжительность нормандского саммита Политика, 10:35 «Ведомости» узнали о планах «Яндекса» арендовать офис в «Москва-Сити» Бизнес, 10:30 Объем вложений в недвижимость на 30% превысит уровень 2018 года Pro, 10:19 Как меняли команду в RBK.money РБК и Открытие, 10:18 Без обоев в цветочек: как кардинально изменится рынок ремонта квартир Pro, 10:06 В Москве эвакуировали три суда из-за сообщений о минировании Общество, 10:04
Бизнес ,  
0 
«Ведомости» узнали о планах «Яндекса» арендовать офис в «Москва-Сити»
Компания может снять в башне «Око» почти 45 тыс. кв. м. По данным газеты, плата за аренду составит до 1,5 млрд руб. в год, что может стать самой крупной сделкой на рынке офисной недвижимости за последние годы
Яндекс YNDX ₽2 587,8 +0,68% Купить
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Яндекс» ищет место для еще одного офиса и ведет переговоры с Capital Group об аренде у нее площадей в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на консультантов, работавших с компанией, и владельцев бизнес-центров.

Изначально «Яндекс» планировал арендовать в башне 10–14 тыс. кв. м, но сейчас, по данным газеты, компания намерена снять все свободные площади в комплексе, а также в коворкинге BusinessClub, который заработает в январе 2020 года. Сейчас в «Оке» свободно от 35 тыс. до 40 тыс. кв. км, еще 4,5 тыс. — это площадь коворкинга, пишет газета со ссылкой на данные директора департамента офисной недвижимости Knight Frank Константина Лосюкова и старшего директора отдела офисных помещений CBRE Елены Денисовой. Таким образом, размер арендуемой площади может составить до 44,5 тыс. кв. м.

Денисова оценила арендную ставку в башне от 30 тыс. до 33 тыс. руб. за 1 кв. м в год, а Лосев — в 35 тыс. руб. Если стороны договорятся, «Яндекс» ежегодно будет платить за новый офис 1,3–1,5 млрд руб., подсчитала газета. Опрошенные «Ведомостями» консультанты назвали возможную сделку одной из самых крупных на рынке офисной недвижимости за последние несколько лет.

По словам источников издания, на часть свободных площадей в «Оке» претендуют и другие компании, что тормозит переговоры. Среди них Модульбанк Артема Аветисяна, который, по данным «Коммерсанта», может приобрести там до 9 тыс. кв. м, а также фармацевтическая компания Novartis, которая рассчитывает на 7 тыс. кв. м. По данным «Ведомостей», сейчас переговоры с ними приостановлены.

Бизнес
«Яндекс» назвал адрес новой штаб-квартиры в Москве

«Мы растем и развиваемся, поэтому постоянно рассматриваем различные варианты для своего расширения», — заявили РБК в «Яндексе».

Компания занимает около 55 тыс. кв. м в бизнес-центре «Красная роза» на улице Тимура Фрунзе возле станции метро «Парк культуры» и 10 тыс. кв. м в комплексе «Аврора» рядом с Павелецким вокзалом. В этом году «Яндекс.Маркет» арендовал 3,9 тыс. кв. м в коворкинге Workki на Зубовском бульваре, а также 15,8 тыс. кв. м в многофункциональном комплексе «Лотте Плаза» на Новинском бульваре у Нового Арбата для своей штаб-квартиры.

В декабре 2018 года «Яндекс» нашел место под новую штаб-квартиру — приобрел гостиницу «Корстон» (бывший «Орленок») на улице Косыгина. Как пишет газета, гостиницу снесут, а на ее месте возведут офис, где будут размещены все подразделения компании. По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, «Яндекс» хочет арендовать площадь в «Сити» на время строительства головного офиса, которое займет не менее четырех-пяти лет.

Авторы: Наталия Анисимова, Анна Балашова
Теги: «Яндекс», «Москва-Сити», аренда
Материалы по теме
«Яндекс» закрыл сделку по покупке участка для нового офиса в Москве
Технологии и медиа
«Яндекс.Маркет» переведет штаб-квартиру в бывший торговый центр у Арбата
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter