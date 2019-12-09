«Ведомости» узнали о планах «Яндекса» арендовать офис в «Москва-Сити»

Компания может снять в башне «Око» почти 45 тыс. кв. м. По данным газеты, плата за аренду составит до 1,5 млрд руб. в год, что может стать самой крупной сделкой на рынке офисной недвижимости за последние годы

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Яндекс» ищет место для еще одного офиса и ведет переговоры с Capital Group об аренде у нее площадей в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на консультантов, работавших с компанией, и владельцев бизнес-центров.

Изначально «Яндекс» планировал арендовать в башне 10–14 тыс. кв. м, но сейчас, по данным газеты, компания намерена снять все свободные площади в комплексе, а также в коворкинге BusinessClub, который заработает в январе 2020 года. Сейчас в «Оке» свободно от 35 тыс. до 40 тыс. кв. км, еще 4,5 тыс. — это площадь коворкинга, пишет газета со ссылкой на данные директора департамента офисной недвижимости Knight Frank Константина Лосюкова и старшего директора отдела офисных помещений CBRE Елены Денисовой. Таким образом, размер арендуемой площади может составить до 44,5 тыс. кв. м.

Денисова оценила арендную ставку в башне от 30 тыс. до 33 тыс. руб. за 1 кв. м в год, а Лосев — в 35 тыс. руб. Если стороны договорятся, «Яндекс» ежегодно будет платить за новый офис 1,3–1,5 млрд руб., подсчитала газета. Опрошенные «Ведомостями» консультанты назвали возможную сделку одной из самых крупных на рынке офисной недвижимости за последние несколько лет.

По словам источников издания, на часть свободных площадей в «Оке» претендуют и другие компании, что тормозит переговоры. Среди них Модульбанк Артема Аветисяна, который, по данным «Коммерсанта», может приобрести там до 9 тыс. кв. м, а также фармацевтическая компания Novartis, которая рассчитывает на 7 тыс. кв. м. По данным «Ведомостей», сейчас переговоры с ними приостановлены.