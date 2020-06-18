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Путин направил заболевшему Назарбаеву телеграмму со словами поддержки

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин пожелал экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, заразившемуся коронавирусом, скорейшего выздоровления. Путин направил ему соответствующую телеграмму, сообщается на сайте Кремля.

«Хотел бы искренне, по-дружески поддержать вас в этот непростой момент», — говорится в телеграмме.

Российский лидер выразил уверенность, что Назарбаев быстро сможет поправиться благодаря своей необыкновенной жизненной энергии, бодрости духа и оптимизму. «От души желаю вам полного выздоровления, доброго здоровья на долгие годы», — добавил президент.

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Фото: mizotty / VK

18 июня пресс-служба первого президента Казахстана сообщила, что у Назарбаева обнаружен коронавирус. Бывший глава государства самоизолировался.

В начале июня коронавирусной инфекцией заразился пресс-секретарь нынешнего казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева Берик Уали.

Теги: Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, коронавирус
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