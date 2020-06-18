Путин направил заболевшему Назарбаеву телеграмму со словами поддержки

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин пожелал экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, заразившемуся коронавирусом, скорейшего выздоровления. Путин направил ему соответствующую телеграмму, сообщается на сайте Кремля.

«Хотел бы искренне, по-дружески поддержать вас в этот непростой момент», — говорится в телеграмме.

Российский лидер выразил уверенность, что Назарбаев быстро сможет поправиться благодаря своей необыкновенной жизненной энергии, бодрости духа и оптимизму. «От души желаю вам полного выздоровления, доброго здоровья на долгие годы», — добавил президент.

18 июня пресс-служба первого президента Казахстана сообщила, что у Назарбаева обнаружен коронавирус. Бывший глава государства самоизолировался.