Путин направил заболевшему Назарбаеву телеграмму со словами поддержки
Президент России Владимир Путин пожелал экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, заразившемуся коронавирусом, скорейшего выздоровления. Путин направил ему соответствующую телеграмму, сообщается на сайте Кремля.
«Хотел бы искренне, по-дружески поддержать вас в этот непростой момент», — говорится в телеграмме.
Российский лидер выразил уверенность, что Назарбаев быстро сможет поправиться благодаря своей необыкновенной жизненной энергии, бодрости духа и оптимизму. «От души желаю вам полного выздоровления, доброго здоровья на долгие годы», — добавил президент.
18 июня пресс-служба первого президента Казахстана сообщила, что у Назарбаева обнаружен коронавирус. Бывший глава государства самоизолировался.