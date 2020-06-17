Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле

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В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Такие средства дезинфекции установлены и в Кремле, в Кремле их даже две штуки установлено, и в резиденции в Ново-Огареве», — сказал Песков.

Он уточнил, что в последнее время Ново-Огарево стало основной рабочей базой президента, куда на встречу с Путиным приезжает много людей. «Конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы», — указал Песков.

Накануне правительство Пензенской области сообщило, что местная компания разработала специальный туннель для резиденции президента. В нем человека распыляется дезинфицирующий раствор.

