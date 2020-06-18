У предполагаемого стрелка c улицы Приорова было разрешение на оружие

Сотрудники оперативных служб около дома на севере столицы, где произошла стрельба (Фото: АГН «Москва»)

Мужчина, чье тело 18 июня было обнаружено на месте стрельбы в квартире на улице Приорова в Москве, имел зарегистрированные карабин и пистолет. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили «РИА Новости» и ТАСС.

«У него имелись охотничий гладкоствольный карабин «Сайга-12-1» и пистолет «МР-80-13Т», — заявил собеседник «РИА Новости», уточнив, что лицензию на оружие мужчина получил весной этого года.

Позднее в Росгвардии подтвердили, что мужчина владел оружием на законных основаниях. «Разрешение на приобретение и хранение оружия было оформлено в соответствии с законодательством Российской Федерации», — цитирует ведомство ТАСС. Росгвардия не уточнила, о каком именно оружии идет речь.

Инцидент со стрельбой в районе Коптево произошел днем 18 июня. Жильцы многоэтажки сообщили о выстрелах в соседней квартире. Прибывшая полиция нашла там тела двух женщин, мужчины и ребенка с огнестрельными ранениями. По предварительной версии, причиной убийства стал бытовой конфликт между мужчиной и его бывшей сожительницей. Как сообщил РБК источник в столичном ГУ МВД, стрелявший — 21-летний Севастьян Путинцев.