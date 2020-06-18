После стрельбы в квартире на севере Москвы возбудили уголовное дело

Фото: АГН «Москва»

Уголовное дело возбуждено после стрельбы в квартире на севере Москвы, в результате которой погибли четыре человека, сообщается на сайте столичного следственного главка СК.

По данным следствия, днем 18 июня в одной из квартир на улице Приорова были найдены тела двух женщин, мужчины, а также ребенка с огнестрельными ранениями.

О происшествии в полицию сообщила соседка. По словам собеседника РБК, женщина рассказала, что в соседней квартире слышна стрельба. По данным следственного главка, жильцы также рассказали, что перед этим к одной из убитых женщин пришел сожитель. Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

Как уточнил источник «Интерфакса», бывшие сожители поссорились из-за условий общения с их общим ребенком. Стрелявший мужчина покончил с собой, сообщало «РИА Новости».