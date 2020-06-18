Предполагаемый стрелок попал на видео перед убийством в московском доме

В Сети появилось видео с мужчиной, который, предположительно, устроил стрельбу на севере Москвы, в результате которой погибли четыре человека. Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ, а также Telegram-канал Baza.

На кадрах, сделанных камерой наблюдения на подъездной двери, видно, как подходит молодой человек в очках, набирает код домофона и заходит внутрь. За спиной у него висит чехол, в котором, как отмечает РЕН ТВ, могло находиться оружие.

Как сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве, стрельбу открыл 21-летний Севастьян Путинцев. О том, что так зовут молодого человека, также сообщают РЕН ТВ и Baza.

Стрельба произошла в жилой многоэтажке на улице Приорова в северной части столицы днем 18 июня. ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщали, что мужчина пришел к своей бывшей сожительнице, между ними произошла ссора на бытовой почве.