СМИ узнали о даче показаний соперником Лукашенко на выборах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 69,62 (+0,14) Quote, 12:32
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 78,29 (-0,09) Quote, 12:32
В ВОЗ заявили об отсутствии претензий к статистике стран по коронавирусу Общество, 13:13 Стартап CurioInvest токенизировал коллекционный Ferrari Крипто, 13:12 Как внести 20% и сразу же переехать в небоскреб в «Москва Сити» Акции партнеров, 13:11 «Челси» объявил о подписании контракта с Тимо Вернером Спорт, 13:10 Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ Общество, 13:10 Синоптик назвал сроки начала похолодания в Москве Общество, 13:09 Продезинфицируйся как президент: четыре полезных гаджета Стиль, 13:06 Финансовый тормоз: что ждет рынок факторинга из-за пандемии Pro, 13:03 У назначенного на матч «Спартака» судьи обнаружили коронавирус Спорт, 13:02 В Кремле объяснили отправку ветеранов на карантин перед парадом Политика, 13:00 Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики Общество, 12:55 Почему рынок коливингов ждет рост после пандемии Партнерский материал, 12:43 Рособрнадзор пообещал выставить оценки за ЕГЭ до 15 августа Общество, 12:42 Губернатор Краснодарского края назвал сроки отмены карантина Общество, 12:41
Политика ,  
0 

СМИ узнали о даче показаний соперником Лукашенко на выборах

Претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико задержали вместе с сыном для дачи показаний, в его доме проводится обыск. Утром соперник Лукашенко планировал сдать подписи в свою поддержку для регистрации на выборах
Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Виктор Бабарико, планирующий принять участие в президентских выборах в Белоруссии, вместе с сыном Эдуардом доставлен для дачи показаний в департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. Об этом сообщает Telegram-канал белорусского Агентства теленовостей (АТН), принадлежащий «Белтелерадиокомпании».

По данным канала, следственные действия связаны с делом Белгазпромбанка, который до мая возглавлял Бабарико. Ранее топ-менеджеров банка задержали по обвинениям в отмывании доходов и уходе от уплаты налогов. «При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания», — пишет канал.

Tut.by со ссылкой на штаб Бабарико сообщает, что к нему не пускают адвокатов. «По информации, распространяемой АТН, Виктор и Эдуард аккуратно дают показания, что является следственным действием без присутствия адвокатов. Адвокатов Виктора и Эдуарда не допустили со ссылкой на то, в здании проходят учения», — сообщили в штабе кандидата.

Адвокат Дмитрий Лаевский назвал происходящее незаконным задержанием и сообщил, что защитники пытаются попасть к своим клиентам с 09:30 по местному времени (совпадает с московским), но их не пускают.

«Sputnik Беларусь» сообщает, что дома у Бабарико в деревне Мочаны в 15 км от Минска проводится обыск. На территории владения стоят служебные машины и дежурят люди в форме.

Соперник Лукашенко — РБК: «Устрашение — малая часть того, что происходит»
Политика
Виктор Бабарико

Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб, сегодня планировали сдать очередную часть подписей, собранных в поддержку кандидата. Всего, как сообщал штаб, их удалось получить 425 тыс. Оба Бабарико перестали выходить на связь после того, как направились сдавать подписи.

Виктор Бабарико возглавлял Бегазпромбанк до мая. Пост он покинул после того, как объявил, что намерен принять участие в выборах президента страны. Вскоре после этого против руководства банка были возбуждены уголовные дела об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт отрицала, что обыски в банке и задержания топ-менеджеров являются политическим давлением на соперника Александра Лукашенко. Сам белорусский президент утверждал, что расследование началось еще в 2016 году. По его словам, не политическая деятельность Бабарико послужила поводом для следственных действий, а наоборот: о выдвижении в президенты тот заявил, чтобы избежать преследования.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, выборы президента Белоруссии
Материалы по теме
Соперник Лукашенко на президентских выборах перестал выходить на связь
Политика
Соперник Лукашенко сообщил о блокировке своего избирательного счета
Политика
Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter