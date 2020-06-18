СМИ узнали о даче показаний соперником Лукашенко на выборах

Претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико задержали вместе с сыном для дачи показаний, в его доме проводится обыск. Утром соперник Лукашенко планировал сдать подписи в свою поддержку для регистрации на выборах

Виктор Бабарико (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Виктор Бабарико, планирующий принять участие в президентских выборах в Белоруссии, вместе с сыном Эдуардом доставлен для дачи показаний в департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. Об этом сообщает Telegram-канал белорусского Агентства теленовостей (АТН), принадлежащий «Белтелерадиокомпании».

По данным канала, следственные действия связаны с делом Белгазпромбанка, который до мая возглавлял Бабарико. Ранее топ-менеджеров банка задержали по обвинениям в отмывании доходов и уходе от уплаты налогов. «При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания», — пишет канал.

Tut.by со ссылкой на штаб Бабарико сообщает, что к нему не пускают адвокатов. «По информации, распространяемой АТН, Виктор и Эдуард аккуратно дают показания, что является следственным действием без присутствия адвокатов. Адвокатов Виктора и Эдуарда не допустили со ссылкой на то, в здании проходят учения», — сообщили в штабе кандидата.

Адвокат Дмитрий Лаевский назвал происходящее незаконным задержанием и сообщил, что защитники пытаются попасть к своим клиентам с 09:30 по местному времени (совпадает с московским), но их не пускают.

«Sputnik Беларусь» сообщает, что дома у Бабарико в деревне Мочаны в 15 км от Минска проводится обыск. На территории владения стоят служебные машины и дежурят люди в форме.