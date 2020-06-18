Власти Москвы отказали в проведении митинга КПРФ и «Левого фронта»

Здание Мэрии Москвы (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Мэрия Москвы отказала движению «Левый фронт» и партии КПРФ в согласовании заявки на проведение совместного митинга в центре столицы против принятия поправок в Конституцию, запланированного на 27 июня. Об этом РБК сообщили депутат Госдумы Валерий Рашкин и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Как пояснил Рашкин, правительство Москвы ссылается на распоряжение мэра о запрете на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса.

«Мы считаем это незаконным, потому что в метро люди ездят миллионами, открыты все торговые сети и кафе, а публичные акции проводить нельзя, хотя мы гарантируем максимальную безопасность граждан», — сказал он. Депутат добавил, что, как только запрет будет снят, коммунисты проведут запланированную массовую акцию.

Удальцов отметил, что в связи с отказом в проведении митинга завтра планирует отправить жалобу в Тверской суд.