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Власти Москвы отказали в проведении митинга КПРФ и «Левого фронта»

Здание Мэрии Москвы
Здание Мэрии Москвы (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Мэрия Москвы отказала движению «Левый фронт» и партии КПРФ в согласовании заявки на проведение совместного митинга в центре столицы против принятия поправок в Конституцию, запланированного на 27 июня. Об этом РБК сообщили депутат Госдумы Валерий Рашкин и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Как пояснил Рашкин, правительство Москвы ссылается на распоряжение мэра о запрете на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса.

«Мы считаем это незаконным, потому что в метро люди ездят миллионами, открыты все торговые сети и кафе, а публичные акции проводить нельзя, хотя мы гарантируем максимальную безопасность граждан», — сказал он. Депутат добавил, что, как только запрет будет снят, коммунисты проведут запланированную массовую акцию.

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Фото: sitkin_m / Twitter

Удальцов отметил, что в связи с отказом в проведении митинга завтра планирует отправить жалобу в Тверской суд.

«На наш взгляд, абсолютно лицемерные и несуразные аргументы приводит правительство Москвы, говоря о неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке в третьей декаде июня. При этом параллельно проходит подготовка парада и голосования по Конституции. Это двойные стандарты, нарушение гражданских и конституционных прав на свободу собраний», — считает лидер «Левого фронта».

По его словам, продление запретов, связанных с коронавирусом, играет на руку власти, так как в обществе растет недовольство. Удальцов также добавил, что «Левый фронт» не будет призывать людей к участию в несанкционированных акциях, но допустил, что движение скоро «определится» с одиночными пикетами.

РБК направил запрос в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

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Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля.

Из-за распространения коронавирусной инфекции с середины апреля в Москве запрещены массовые собрания. С начала июня столичные власти постепенно снимают действующие ограничения: в городе до конца месяца заработают кафе и рестораны, фитнес-клубы, музеи, зоопарки, парикмахерские и другие сервисы.

В то же время в Москве жители по-прежнему должны носить защитные маски в общественных местах. Также в городе с середины апреля запрещены массовые собрания, из-за чего временно закрыты кинотеатры, не проводятся концерты и спектакли. Посещение спортивных мероприятий власти Москвы разрешили при условии заполнения трибун не более чем на 10%.

Ориентировочным сроком снятия оставшихся ограничений Собянин называл середину июля. «Мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», — говорил он 16 июня.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: новости, КПРФ, митинг, «Левый фронт»
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