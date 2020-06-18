Генпрокуратура поручила проверить сайты-клоны портала для голосования

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Генпрокуратура России поручила московской прокуратуре проверить сообщения СМИ о появлении в интернете копий официального сайта для дистанционного голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокуратуре Москвы проверить опубликованную в СМИ информацию о деятельности информационных ресурсов-клонов интернет-сайта голосования по поправкам в Конституцию России», — отмечается в сообщении.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер по устранению нарушений, в том числе блокировке данных ресурсов, и привлечению причастных к установленной законом ответственности.

ЦИК разрешила проголосовать по поправкам дистанционно в Москве и Нижегородской области. Для этого нужно подать соответствующее заявление с 5 июня до 14:00 21 июня на портале «Госуслуги», жители Москвы могут подать заявление через mos.ru. Само электронное голосование пройдет на сайте 2020og.ru с 14:00 25 июня до 20:00 30 июня мск.