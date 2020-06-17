В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 2 тыс. заболевших

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки вылечился 2 271 зараженный коронавирусом. Об этом сообщила вице-мэр города Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 2271 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 128 385 человек», — сказала вице-мэр.

С начала распространения коронавируса, по последним данным, в Москве выявили 208,68 тыс. заболевших. Из них 126 114 человек выздоровели, 3 386 умерли. Всего в России зафиксировали 545 458 заболевших COVID-19.

Ранее Министерство обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи приступило к испытаниям отечественной вакцины от коронавируса на людях. Исследования проводятся на добровольцах.