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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи назвали основные симптомы коронавируса у детей

Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Основными симптомами COVID-19 у детей являются лихорадка, диарея и рвота. Об этом говорится в исследовании группы педиатров, проведенном в четырех больницах в Западном Китае. Его результаты опубликованы в издании Plos Medicine.

Согласно исследованию, жар или лихорадка возникают у 76% зараженных коронавирусом детей. У 62% инфицированных детей также зафиксировали сильный кашель, а еще у 12% — диарею и рвоту. Проблемы с легкими у несовершеннолетних проявляются на более поздних стадиях заболевания, следует из анализа.

В ходе исследования педиатры осмотрели 34 ребенка в возрасте от одного месяца до 12 лет. Анализ был проведен в период с 27 января по 23 февраля текущего года. Все пациенты в текущем исследовании болели COVID-19 в легкой (18%) или умеренной (82%) форме.

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Ранее, в апреле, в Роспотребнадзоре сообщили, что дети переносят коронавирусную инфекцию легче, чем взрослые. При этом они дольше остаются активными носителями вируса, предупредили в ведомстве. Самыми уязвимыми для COVID-19 среди несовершеннолетних являются дети шести-семи лет, указали в ведомстве.

Теги: коронавирус, симптомы
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