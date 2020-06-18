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В Думе предложили запретить банкам предлагать по телефону кредиты

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить банкам и микрофинансовым организациям (МФО) использовать звонки для продвижения кредитных продуктов. Соответствующее письменное обращение он направил на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщает RT.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность ограничения использования банками и МФО телефонных звонков в адрес граждан для продвижения своих кредитных продуктов», — говорится в тексте обращения.

Он также предложил вводить санкции за нарушение данного правила.

По мнению депутата, россияне часто не могут определить по номеру телефона, откуда им звонят: из легального банка или микрофинансовой организации (МФО). Этим могут воспользоваться мошенники для получения персональных данных клиентов банка, номеров счетов и пластиковых карт.

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Также такой способ привлечения новых клиентов может доставлять дискомфорт, если звонки происходят постоянно человеку, не заинтересованному в получении кредита, отмечается в обращении депутата.

При этом Сухарев предложил разрешить использовать другие способы информирования, например, рекламу в интернете и ТВ, наружную рекламу, инфостенды в офисах самих банков и МФО.

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Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В мае вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включать в рекламу кредитов предупреждения о риске потери имущества. Депутат указала, что инициатива поможет защитить права потребителей финансовых услуг, и они будут принимать более взвешенное решение при заключении договора.

В ноябре 2019 года МФО запретили выдавать займы под залог жилья за исключением тех случаев, если учредителем МФО выступает государство, один из регионов страны или муниципальное образование.

Теги: МФО, банк, кредит
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