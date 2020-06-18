В Думе предложили запретить банкам предлагать по телефону кредиты

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить банкам и микрофинансовым организациям (МФО) использовать звонки для продвижения кредитных продуктов. Соответствующее письменное обращение он направил на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщает RT.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность ограничения использования банками и МФО телефонных звонков в адрес граждан для продвижения своих кредитных продуктов», — говорится в тексте обращения.

Он также предложил вводить санкции за нарушение данного правила.

По мнению депутата, россияне часто не могут определить по номеру телефона, откуда им звонят: из легального банка или микрофинансовой организации (МФО). Этим могут воспользоваться мошенники для получения персональных данных клиентов банка, номеров счетов и пластиковых карт.