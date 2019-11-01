Частным МФО запретили выдавать займы под залог жилья

С 1 ноября в силу вступает закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья.

Согласно новым правилам, МФО запрещается давать займы под залог жилого помещения за исключением тех случаев, если учредителем МФО выступает государство, один из регионов страны или муниципальное образование.

Закон также обязывает частные микрофинансовые организации к 2024 году увеличить свой капитал до 5 млн руб. Размер капитала должен повышаться поэтапно — по 1 млн руб. в год.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новые поправки позволят «пресечь охватившую российские регионы волну жилищного рейдерства».

Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в марте этого года. Президент страны Владимир Путин подписал документ 2 августа.

