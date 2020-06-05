Российские банки нарастили расходы на рекламу перед кризисом

В первом квартале траты кредитных организаций на продвижение своих услуг достигли рекорда за последние четыре года. Часть из них продолжили наращивать рекламные бюджеты и во время пандемии

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В январе-марте российские банки потратили на рекламу 8,58 млрд руб., следует из их отчетности на 1 апреля. Это рекордный результат по итогам первого квартала как минимум с 2016 года, а за год расходы кредитных организаций на продвижение выросли на 15,2%, оценил по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

Как банки тратились на рекламу

Лидером по размеру рекламного бюджета среди российских банков был и остается ВТБ: за первые три месяца 2020 года его расходы на продвижение превысили 2,1 млрд руб., что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Альфа-банк в первом квартале 2020 года увеличил траты на рекламу более чем в 28 раз в годовом выражении, до 822 млн руб. Среди крупных банков в несколько раз нарастили рекламные расходы МТС-банк (+800%, до 79 млн руб.), «Ак Барс» (+397%, до 500 млн руб.), Россельхозбанк (+249%, до 176,2 млн руб.), Азиатско-Тихоокеанский банк (+216%, до 135 млн руб.). Рекламные бюджеты за год также увеличили банк «Открытие», Газпромбанк, Московский кредитный банк.

Крупнейший российский банк - Сбербанк в январе-марте, наоборот, снизил траты на рекламу на 11,6%, до 335,3 млн руб. Тинькофф банк и Совкомбанк урезали бюджеты примерно на треть — до 555,3 млн руб. и 365,8 млн руб. соответственно. Заметно сокращали расходы на рекламу Райффайзенбанк, Киви банк и «Юникредит».