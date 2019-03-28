Путину доложили о задержании экс-полпреда Виктора Ишаева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о задержании бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктора Ишаева, которого обвиняют в хищении денег у «Роснефти», сообщает корреспондент РБК.

«Да, президент проинформирован об этом», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, докладывал ли глава «Роснефти» Игорь Сечин об этом Путину лично, пресс-секретарь заявил: «Я не знаю, докладывал ли он раньше, но сегодня такая возможность вряд ли была, потому что сегодня целый день программа визита (Путина в Киргизию)».

На вопрос о том, оценивает ли Кремль это задержание как борьбу с коррупцией, Песков сказал: «Это та работа, которую выполняют правоохранительные органы, поэтому здесь оценивать каждый конкретный случай не является прерогативой президента». «Это было бы оказанием воздействия на правоохранительные органы, что недопустимо», — заключил он.