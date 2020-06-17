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В Нижнем Новгороде 24 июня проведут «Марш Победы»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Торжественное мероприятие под названием «Марш Победы» состоится в Нижнем Новгороде 24 июня. Об этом сообщили РБК в пресс-службе губернатора Нижегородской области.

В частности, на Нижневолжской набережной состоится торжественный проход пеших расчетов Нижегородского территориального гарнизона и проезд механизированной колонны. Доступ на данную территорию в момент проведения мероприятия будет ограничен. Прямая трансляция мероприятия состоится сразу после трансляции парада Победы в Москве.

«Это мероприятие — дань памяти горьковчанам-героям. Тем, кто сражался на фронте и трудился в тылу. Тем, кто сегодня рядом с нами, и тем, кто завершил свой земной путь. Горьковская область была одной из кузниц Великой Победы», — сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Решение о формате проведения мероприятия было принято совместно с командованием Западного военного округа (ЗВО) с учетом рекомендаций регионального Роспотребнадзора.

Минобороны заявило об отсутствии цели провести парад в каждом регионе
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, по состоянию на 17 июня в Нижегородской области выявлено 14 648 случаев заражения, 7342 человека выздоровели, 179 — скончались.

Как ранее стало известно, из-за сложной эпидемиологической ситуации на фоне распространения коронавируса от проведения парада отказался ряд городов. В их числе Курск, Пермь, Саранск, Белгород, Ярославль, Якутск, Пенза, Вологда, Челябинск, Псков, Орел, Петропавловск-Камчатский и Нижний Тагил.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил об отсутствии цели провести полномасштабные парады в каждом регионе. По словам Конашенкова, в некоторых из регионов пройдут скорее символические мероприятия. Он отметил, что все мероприятия организуют в соответствии с решениями и рекомендациями санитарных врачей регионов. Военные парады и артиллерийские салюты планируется провести в 28 городах страны.

В Кремле заявили, что «с абсолютным пониманием» относятся к отмене парадов.

Теги: Нижегородская область, парад
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