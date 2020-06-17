В Нижнем Новгороде 24 июня проведут «Марш Победы»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Торжественное мероприятие под названием «Марш Победы» состоится в Нижнем Новгороде 24 июня. Об этом сообщили РБК в пресс-службе губернатора Нижегородской области.

В частности, на Нижневолжской набережной состоится торжественный проход пеших расчетов Нижегородского территориального гарнизона и проезд механизированной колонны. Доступ на данную территорию в момент проведения мероприятия будет ограничен. Прямая трансляция мероприятия состоится сразу после трансляции парада Победы в Москве.

«Это мероприятие — дань памяти горьковчанам-героям. Тем, кто сражался на фронте и трудился в тылу. Тем, кто сегодня рядом с нами, и тем, кто завершил свой земной путь. Горьковская область была одной из кузниц Великой Победы», — сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Решение о формате проведения мероприятия было принято совместно с командованием Западного военного округа (ЗВО) с учетом рекомендаций регионального Роспотребнадзора.