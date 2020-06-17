Сенаторы оценили идею о выплате пособий родителям-одиночкам

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Идея выплачивать пособие родителям-одиночкам в качестве меры поддержки во время эпидемии COVID-19 актуальна, однако с ее воплощением в жизнь могут возникнуть сложности, считают опрошенные РБК члены Совета Федерации. Ранее такое предложение направил в Госдуму Национальный родительский комитет (НРК).

«Я бы сказал, что это актуально. Поскольку один родитель воспитывает ребенка, а средств на это тратится много. А если еще родитель и остался без работы — то это трагедия. Поэтому государство должно раскрыть зонтик над такими неполными семьями», — сказал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников.

При этом он отметил, что необходимо учитывать возможности бюджета.

«Если государство сегодня в трудную ситуацию помогает семьям, у которых есть дети, и там и полные, и неполные семьи, то я бы поддержал неполные семьи. Деньги, в принципе, государство найти может. Это социальная проблема, которую государство в ближайшей перспективе будет решать», — добавил Иконников.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский счел такое предложение невыполнимым.