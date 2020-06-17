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Сенаторы оценили идею о выплате пособий родителям-одиночкам

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Идея выплачивать пособие родителям-одиночкам в качестве меры поддержки во время эпидемии COVID-19 актуальна, однако с ее воплощением в жизнь могут возникнуть сложности, считают опрошенные РБК члены Совета Федерации. Ранее такое предложение направил в Госдуму Национальный родительский комитет (НРК).

«Я бы сказал, что это актуально. Поскольку один родитель воспитывает ребенка, а средств на это тратится много. А если еще родитель и остался без работы — то это трагедия. Поэтому государство должно раскрыть зонтик над такими неполными семьями», — сказал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников.

При этом он отметил, что необходимо учитывать возможности бюджета.

«Если государство сегодня в трудную ситуацию помогает семьям, у которых есть дети, и там и полные, и неполные семьи, то я бы поддержал неполные семьи. Деньги, в принципе, государство найти может. Это социальная проблема, которую государство в ближайшей перспективе будет решать», — добавил Иконников.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский счел такое предложение невыполнимым.

«Мне представляется такое вряд ли выполнимым. Просто потому, что система поддержки семьям не рассчитывается по принципу: один родитель или нет, опекунство оформлено или нет. Система построена на материальном положении», — сказал Рязанский.

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Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Сенатор привел в пример случай, когда один из родителей в семье имеет такой достаток, что он не попадает в категорию градации, по которой он может претендовать на поддержку из федерального или регионального бюджета.

«Все-таки система настроена именно на анализ этого дохода, который имеет семья, и я хочу обратить ваше внимание на все эти меры, которые были предложены в рамках решения в период коронавируса. Там четко написано, что поддержка семей с доходами ниже такого-то уровня», — отметил Рязанский.

Говоря о мерах поддержки среди регионов, сенатор допустил, что следовало бы учитывать особенности проживания семей: село, малый поселок или город.

«Есть удобства или нет, нужно готовить к зиме дрова и угли или нет. И вот региональный уровень поддержки может быть любой и учитывать эти особенности, а федеральный — это все-таки немного другое», — пояснил сенатор.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Днем 17 июня глава НРК Ирина Волынец сообщила, что комитет направил в Госдуму предложение о выделении средств из бюджета для выплаты ежемесячных пособий матерям и отцам, воспитывающим детей в одиночку.

Как отметила Волынец, размер пособий должен составлять не ниже двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Эту меру поддержки в НРК предложили оставить до конца текущего года.

Теги: пособие, дети, родители, сенаторы, новости
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