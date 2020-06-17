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В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку, должны получать дополнительное пособие из бюджета из-за непростой финансовой ситуации в семьях во время эпидемии коронавируса. Об этом заявила председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец, передает RT.

Соответствующее предложение НРК направил в Государственную думу. По мнению организации, родители-одиночки должны получать ежемесячную компенсацию в размере не ниже двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Эту меру поддержки НРК предлагает оставить до конца текущего года.

Как пояснила Волынец, несмотря на объявленные государством меры поддержки семей с детьми, родители-одиночки остаются незащищенной социальной категорией.

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В начале мая президент Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты семьям с детьми. В частности, выплачивать по 5 тыс. руб. три месяца (с апреля по июнь) всем российским семьям, которые имеют детей в возрасте до трех лет; по ½ от прожиточного минимума на детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей; три месяца 3 тыс. руб. ежемесячно на каждого несовершеннолетнего ребенка семьям, где родители временно потеряли работу. Кроме того, президент предложил единоразовую выплату по 10 тыс. руб. на каждого ребенка от трех до 16 лет и в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком — с 3 тыс. 375 руб. до 6 тыс. 751 руб.

Теги: пособие, родители, дети
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