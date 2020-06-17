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Политика ,  
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Кремль ответил на идею об отмене документа о пакте Молотова — Риббентропа

В Кремле ничего не знают о законопроекте депутата Госдумы, лидера партии «Родина» Алексей Журавлева, согласно которому предлагается отменить постановление съезда народных депутатов СССР об осуждении пакта Молотова — Риббентропа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Мне ничего об этом неизвестно, я ничего об этом не знал», — сказал Песков.

Путин предложил осудить Мюнхенский сговор как пакт Молотова — Риббентропа
Политика
Владимир Путин

27 мая Алексей Журавлев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, который в случае принятия признает недействующим на территории России постановление Съезда народных депутатов СССР, осудившего в 1989 году пакт Молотова — Риббентропа, подписанный в августе 1939 года перед нападением немецко-фашистских войск на Польшу и началом Второй мировой войны.

Журавлев считает, что постановление «не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны внешних сил».

Документ размещен в парламентской базе проектов законов. Он находится на стадии предварительного рассмотрения.

Договор о ненападении между СССР и Германией, более известный как пакт Молотова-Риббентропа, был заключен в Москве 23 августа 1939 года. Документ подписали министр иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп.

В сентябре 2019 года МИД России назвало вынужденным шагом подписание договора о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году. В Кремле не стали комментировать заявление внешнеполитического ведомства.

Теги: СССР, пакт Молотова-Риббентропа, Дмитрий Песков
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