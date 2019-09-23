В Кремле не будут комментировать заявление МИД России о том, что договор о ненападении с Германией, подписанный в 1939 году был вынужденным шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее МИД опубликовало заявление, в котором назвало вынужденным шагом подписание договора о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году. В ведомстве отметили, что пакт Молотова — Риббентропа помог Москве отсрочить войну на два года и встретить противника на более выгодных позициях.

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