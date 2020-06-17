ФСБ пресекла деятельность международных экстремистов в Поволжье

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» в Приволжском федеральном округе, сообщается на сайте спецслужбы.

Подозреваемые в экстремизме были задержаны в Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях. Сотрудники провели обыски по месту жительства и конспиративных сборов задержанных, в ходе которых были изъяты запрещенная в стране литература, электронные носители информации с материалами экстремистского характера, а также средства коммуникативного общения и связи, банковские карты.

Возбуждены уголовные дела об организации деятельности экстремистской организации (ч.ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК).

Также 17 июня были задержаны уроженцы Ставропольского края Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов, члены банд Шамиля Басаева и Хаттаба, в 1999 году участвовавшие в нападении на Дагестан, сообщал Центр общественных связей ФСБ.