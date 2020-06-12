Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе

В Крыму суд арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта на рынке Симферополя. Об этом сообщается на сайте Киевского районного суда города.

Трое человек арестованы до 10 августа. Еще одного подозреваемого до 10 августа отправили под домашний арест.

Арестованные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ч. 1 ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации), ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц), и ч. 2 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

О задержании подозреваемых стало известно 10 июня. Все задержанные являются гражданами России. По данным ФСБ, они планировали привести в действие самодельное взрывное устройство на одном из рынков Симферополя, а также «пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма».