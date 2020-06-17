Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу в 2021 году

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В качестве антикризисной меры по время пандемии коронавируса на 2021 год можно сделать бесплатной электронную визу для иностранных гостей России. Об этом заявила в интервью телеканалу РБК глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

«Если предлагать совсем дерзкую идею, то, наверное, я бы предложила бесплатную электронную визу как антикризисную меру на весь следующий год», — сказала она.

Догузова уточнила, что, по решению президента России Владимира Путина, с 1 января 2021 года электронная виза будет действовать на всей территории страны. Сейчас электронная виза выдается для посещения только одного из следующих регионов: Дальневосточного федерального округа, или Калининградской области, или Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Получение такой визы бесплатно.

Из-за COVID-19 отрасль может, по словам Догузовой, потерять 1,5 трлн руб. По ее мнению, потери не удастся «наверстать» раньше конца следующего года, при этом необходимы рост в ускоренном темпе и «нестандартные» решения, такие как введение бесплатной электронной визы.