Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года

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Доля электроэнергии, вырабатываемой на угольных электростанциях мира, продолжает снижаться, следует из отчета, подготовленного компанией BP. По подсчетам ее экспертов, в 2019 году доля «угольной» электроэнергии в мировом энергобалансе сократилась на 0,5 п.п. — до 27%, а ее общий объем составил 157,9 эксаджоуля.

В отчете BP отмечается, что в результате такого снижения доля выработанной на угольных электростанциях всего мира оказалась наименьшей с 2003 года.

При этом общее потребление угля в мире за год сократилось на 0,6%, однако его производство выросло на 1,5%, что привело к падению мировых цен на этот вид топлива. В результате объемы мировой торговли углем сократились в 2019 году на 1,3%, что стало первым снижением с 2015 года. Сильнее всего сократили экспорт угля США, Австралия и Колумбия, импорт — страны Европы, Япония и Южная Корея.

Внутреннее потребление угля продолжило расти в Китае, Индонезии и Вьетнаме, а также Индии, где прирост оказался минимальным с 2001 года. Общее потребление угля в 37 странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сократилось до минимума за историю подсчетов BP.