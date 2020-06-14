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Экономика ,  
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Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно программе, добычу угля увеличат с 439,3 млн т в 2018 году до 485 млн т к 2035 году по консервативному сценарию или до 668 млн т по оптимистичному сценарию. «Прогноз по экспорту составляет от 259 млн до 392 млн т соответственно», — говорится в сообщении.

Кроме того, программа предусматривает обновление производственных мощностей и создание новых производственных комплексов в Кузбассе, Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

Реализация программы должна пройти в три этапа. На первом планируется техническое перевооружение и интенсификация угольного производства, снижение аварийности на предприятиях, а также реализация инфраструктурных проектов инвестиционной программы «Российских железных дорог».

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На втором этапе, до 2030 года, должны быть созданы новые центры угледобычи, а также устранены «основные системные ограничения» по транспортировке угля. Завершающий этап предусматривает реализацию пилотных проектов на базе технологий глубокой переработки угля, а также достижение мировых стандартов в сфере охраны окружающей среды.

Теги: уголь, промышленность
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