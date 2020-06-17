В Перми совершил аварийную посадку SSJ100

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Летевший из Москвы самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в аэропорту Перми из-за неисправности на борту. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона, а также источник ТАСС в экстренных службах.

«В аэропорту Перми совершил аварийную посадку самолет Superjet 100 рейсом из Москвы», — отметил собеседник «РИА Новости». По его словам, на борту рейса Москва — Пермь, который выполнял «Аэрофлот», находились 45 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал.

По предварительным данным, причина экстренной посадки — техническая неисправность самолета. Источник ТАСС уточнил, что о неполадках доложил экипаж незадолго до посадки. Он добавил, что самолет осматривают технические службы.

В аэропорту Перми РБК сообщили, что не располагают данной информацией.